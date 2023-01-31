Human Rights Watch звинуватила ЗСУ у використанні заборонених протипіхотних мін

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch опублікувала доповідь, у якій звинуватила українські війська у використанні заборонених протипіхотних мін в Ізюмі та навколо нього, коли ці території були тимчасово окуповані росією.

Про це йдеться у звіті Human Rights Watch (HRW), який опублікували 31 січня.

Правозахисники кажуть, що задокументували численні випадки, коли ракети з протипіхотними мінами ПФМ (їх іще називають «міни-пелюстки») випускали по окупованих територіях поблизу російських військових обʼєктів. У HRW зазначають, що вже публікували три звіти, в яких задокументували використання таких мін російськими військами після повномасштабного вторгнення в Україну.

«Українські війська, схоже, розсіяли наземні міни в районі Ізюма, спричиняючи жертви серед цивільного населення та створюючи постійну загрозу. російські війська неодноразово застосовували протипіхотні міни та вчиняли звірства по всій країні, але це не виправдовує використання Україною цієї забороненої зброї», — сказав Стів Гус, директор Відділу озброєнь Human Rights Watch.

В організації вказали, що з 19 вересня по 9 жовтня проводили дослідження в Ізюмському районі. Вони опитали понад 100 людей, зокрема свідків використання наземних мін, постраждалих від наземних мін, рятувальників, лікарів та українських фахівців з розмінування.

Правозахисники зафіксували використання мін ПФМ у дев’яти різних районах Ізюма та навколо нього, а також підтвердили поранення 11 цивільних. Медики розповіли HWR, що надавали допомогу приблизно 50 людям, які, схоже, зазнали поранень від протипіхотних мін у цьому районі під час або після російської військової окупації.

Правозахисна організація звернулася по коментар до Міноборони, МЗС України та Офісу президента. У Міноборони відповіли, що Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо заборони використання певного озброєння. Однак у відомстві заявили, що до завершення війни не можуть коментувати, які типи озброєнь використовувалися під час бойових дій.

Реакція українських правозахисників

Харківська правозахисна група та Українська Гельсінська спілка з прав людини відреагували на публікацію доповіді. Українські правозахисники кажуть, що намагалися зупинити публікацію звіту. Вони звернулися до керівництва HRW 29 січня.

Правозахисники пропонували провести консультації з військовими з Міноборони, але без успіху.

«Незалежно від коректності дослідження, оприлюднення такого звіту несе значні репутаційні ризики для України та, безсумнівно, вплине на зусилля держави щодо забезпечення постачання західної зброї. HRW, як і Amnesty International, користуються значною громадською довірою в Європі та США, і такі звіти підживлюють російську пропаганду та підривають суспільну підтримку постійної військової допомоги Україні з боку західних урядів», — йдеться у заяві.