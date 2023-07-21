Політика

Гіркіна відправили у СІЗО

21 Липня 2023 19:32
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росія, гіркін

Російський Міщанський суд заарештував терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркін за обвинуваченням у “закликах до екстремізму”. Він пробуде у СІЗО до 18 вересня.

Сам Гіркін попросив обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Він сказав, що у нього діагностовано стенокардію другого ступеня. Довідку про хворобу, за словами обвинуваченого, він наразі не отримав, але приймає необхідні для лікування препарати.

Гіркіну ставлять у провину публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності в інтернеті (ст. 280 КК). Йому загрожує до 5 років в’язниці.


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