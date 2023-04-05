Фінляндія поки навряд розміщуватиме на своїй території бойове угруповання НАТО, — Bloomberg

Таке рішення спричинене широкими можливостями країни та наявною практикою з захисту власних територій. Окрім того, зазначається, що Фінляндія не давала запиту на розміщення бойового угруповання НАТО.

Про це пише Bloomberg.

Повідомляється, що головнокомандувач сил НАТО враховуватиме Фінляндію у військових планах Альянсу, проте на цей час малоймовірно, що країна розміщуватиме бойові групи НАТО на своїй території.

Офіційний представник Альянсу заявив, що наразі немає планів щодо розгортання бойової групи НАТО у Фінляндії, і що верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО постійно оцінює загрози та може надати таку рекомендацію, якщо вважатиме за необхідне.

Високопоставлений неназваний чиновник США також сказав, що Америка не очікувала побачити бойову групу у Фінляндії, та що країна не надавала такого запиту.

“Роками ми розвивали нашу сумісність з НАТО. Попереду ще значна робота для інтеграції оборони Фінляндії як частини спільної оборони НАТО”, – сказав президент Саулі Нііністьо на церемонії вступу у вівторок.

Видання відзначає, що НАТО вже створило вісім бойових груп у Польщі та країнах Балтії, а нещодавно ще й в Угорщині, Словаччині, Болгарії та Румунії на випадок нападу Росії.

Один з чиновників НАТО зазначив, що збройні сили Фінляндії давно тренувалися захищати свою територію від нападу і вже мають власні боєздатні бойові групи. Він додав, що більш імовірно, що Фінляндія додасть свої війська до інших, вже існуючих бойових груп.

Повідомляється, що країна має глибоку військову розвідку, яка, зокрема, добре орієнтується у ситуації з РФ. Країна інвестувала у сфери, де альянс потребує активізації – зокрема в артилерію та боєприпаси, проте Фінляндії ще доведеться покращити свою армію та військово-повітряні сили відповідно до стандартів НАТО.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто наголосив на необхідності вступу Швеції до Альянсу, відзначивши її ключову роль в обороні скандинавських країн.

“Дуже важко розробити план оборони для скандинавських країн без Швеції. Якщо ви приберете Швецію з карти, ви побачите діру. Окрім того, подивіться на нашу продовольчу безпеку чи підтримку нашої економіки, Швеція – це шлях до Фінляндії”, – сказав він.