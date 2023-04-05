Політика

Ердоган заявив про «нагальну потребу» реформувати Радбез ООН

5 Квітня 2023 07:27
55
читать на русском →
Ердоган, оон

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що комплексна реформа Ради безпеки ООН є «нагальною потребою».

Про це він розповів після церемонії іфтара у штаб-квартирі правлячої «Партії справедливості та розвитку» в Анкарі, пише Anadolu.

«Світопорядок, за яким долю людства звершує лише 5 країн, недієздатний. Всеосяжне реформування Ради безпеки ООН вкрай необхідне», — зазначив Ердоган.

Щодо війни росії проти України глава турецької держави висловив надію у можливість встановлення «справедливого миру».

За його словами, це дозволить «обом сторонам отримати почесний вихід [із ситуації], і виведе регіон з виру, в який його втягнули».


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Квітня 2023 09:39
16

РФ шукає способи заткнути дірки в бюджеті для тривалої війни, – британська розвідка
5 Квітня 2023 10:31
0

На Львівщині арештовано земельні ділянки дружини Медведчука
5 Квітня 2023 09:15
59

У центрі Харкова знесуть три аварійних будинки
5 Квітня 2023 07:12
70

Кремль знову почав погрожувати ядерною зброєю, – ISW
5 Квітня 2023 07:02
58

З Трампа зняли арешт, він не визнав жодного обвинувачення
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
усі думки