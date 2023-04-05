Ердоган заявив про «нагальну потребу» реформувати Радбез ООН

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що комплексна реформа Ради безпеки ООН є «нагальною потребою».

Про це він розповів після церемонії іфтара у штаб-квартирі правлячої «Партії справедливості та розвитку» в Анкарі, пише Anadolu.

«Світопорядок, за яким долю людства звершує лише 5 країн, недієздатний. Всеосяжне реформування Ради безпеки ООН вкрай необхідне», — зазначив Ердоган.

Щодо війни росії проти України глава турецької держави висловив надію у можливість встановлення «справедливого миру».

За його словами, це дозволить «обом сторонам отримати почесний вихід [із ситуації], і виведе регіон з виру, в який його втягнули».