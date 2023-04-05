Дуда вручив Зеленському найвищу нагороду Польщі

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Варшави отримав орден Білого Орла. Ця найстаріша та найвища польська нагорода.

Польський лідер наголосив, що Зеленського нагородили за заслуги у поглибленні відносин між Польщею та Україною, діяльність у сфері безпеки та стійкість у захисті прав людини.

“Важко приховати сльози зворушення, спостерігаючи за вашим служінням Батьківщині. Ви не покинули ні України, ні своїх співвітчизників. Ви є взірцевим лідером держави і нації”, – сказав Дуда.

Prezydent @ZelenskyyUa w uznaniu zasług w pogłębianiu stosunków między Polską a Ukrainą, działalność na rzecz bezpieczeństwa, niezłomność w obronie praw człowieka odznaczony Orderem Orła Białego. pic.twitter.com/N73RuaGweW — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 5, 2023