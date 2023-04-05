Політика

Дуда вручив Зеленському найвищу нагороду Польщі

5 Квітня 2023 13:16
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зеленський, дуда

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Варшави отримав орден Білого Орла. Ця найстаріша та найвища польська нагорода.

Польський лідер наголосив, що Зеленського нагородили за заслуги у поглибленні відносин між Польщею та Україною, діяльність у сфері безпеки та стійкість у захисті прав людини.

“Важко приховати сльози зворушення, спостерігаючи за вашим служінням Батьківщині. Ви не покинули ні України, ні своїх співвітчизників. Ви є взірцевим лідером держави і нації”, – сказав Дуда.


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