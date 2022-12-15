До конгресу США внесли резолюцію, що пропонує виключити Росію з Радбезу ООН

Американські законодавці, які очолюють незалежну урядову організацію з прав людини, представили резолюцію, яка закликає президента Джо Байдена вивести Росію з Ради Безпеки ООН.

Про це повідомляє співавтор резолюції, республіканець Стів Коен.

“Росія неодноразово, свідомо і грубо порушувала статут ООН. Сьогодні Джо Вілсон і я представили двопартійну резолюцію, яка закликає до виключення Росії з Ради Безпеки ООН”, – розповів він.

У резолюції йдеться про те, що Росія припустилась грубих порушень Статуту ООН, які ставлять під сумнів її право посідати місце в Раді Безпеки. Йдеться про незаконне голосування щодо анексії чотирьох українських областей, вчинення звірств в українських містах, таких як Буча, погрожування ядерною зброєю та створення ризиків для світового постачання продовольства.

Резолюція Гельсінської комісії закликає президента Джо Байдена віддати розпорядження Держдепу та іншим федеральним відомствам обговорити із союзниками можливості “обмежити, призупинити чи скасувати права і привілеї, які Росія має у Раді безпеки ООН”.