Для ударів з HIMARS Україна використовує координати цілей, підтверджені Пентагоном – WP

Українські військові майже ніколи не завдають по ворогу ракетні удари з HIMARS та інших високоточних установок без детальних координат, наданих американськими військовими, які базуються у Європі.

Про це повідомляє Washington Post з посиланням на українські та американські джерела.

За інформацією видання, для переважної більшості ударів з використанням передових ракетних систем, наданих США, українські військові використовують координати, які надають або підтверджують Штати. Це свідчить, пише газета, про більш серйозну та активну роль Пентагону у цій війні, ніж вважалося раніше.

Відповідну інформацію WP підтвердили три високопоставлені українські та один американський чиновники. Виданню про це стало відомо після того, як протягом кількох місяців ЗСУ завдавали удари по російських позиціях, в тому числі по штабах, складах боєприпасів і казармах, за допомогою артилерійських ракетних систем HIMARS та інших видів високоточного озброєння.

Українське джерело розповіло газеті, що узгодження ударів з американськими військовими має переконати Вашингтон надати Києву високоточну зброю з більшим радіусом дії.

Американський чиновник, який також спілкувався з WP на умовах анонімності, визнав ключову роль США в цій кампанії та розповів, що надання координат забезпечує точність використання зброї та допомагає заощаджувати боєприпаси.

Один з українських співрозмовників видання так описав процес: українські військовослужбовці визначають цілі, які хочуть вразити, ця інформація надсилається старшим командирам, які передають запит американським партнерам для отримання більш точних координат. Американці не завжди надають координати, пише газета, і тоді українські військові не відкривають вогонь.

Співрозмовник WP повідомив, що ЗСУ могли б завдавати удари і без допомоги США, але оскільки Київ не хоче витрачати цінні боєприпаси, то зазвичай вирішує не завдавати удари без підтвердження з боку американців, додавши, що скарг на цей процес немає.