Політика

Данілов заявив, що Кремль в стадії втрати контролю

3 Листопада 2022 13:30
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росія, данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Кремль втрачає контроль над владою, яка поступово переходить до рук кримінально-терористичного угрупування.

Про це він написав у твіттері.

“Кремль в стадії втрати контролю. Влада на РФ стрімко переходить до рук кримінально-терористичного угрупування, силові функції делеговані кадировським каральним загонам і пригожинським зекам”, – ідеться в повідомлені.

Також він зазначив, що нині Росія перетворилася на на типову failed state. Далі на неї, за його словами, чекає дестабілізація, демонтаж, депутінізація.


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