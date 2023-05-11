Політика

Данілов не збирається здавати Бахмут

11 Травня 2023 11:36
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бахмут, данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що захисники Бахмута утримуватимуть місто стільки, скільки необхідно для досягнення тактичних та стратегічних цілей.

“Вчорашня заява генерала Сирського абсолютно відповідає дійсності – ми потроху просуваємось, але майте на увазі, що площа Бахмута – 41 квадратний кілометр, там є, з чим працювати, там є де працювати, і наші військові відпрацьовують ці питання. Маємо частковий успіх. Ми Бахмут здавати не збираємося і триматимемо стільки, скільки військові вважатимуть за необхідне для тактичних та стратегічних цілей, які мають військове та військово-політичне керівництво нашої країни”, – сказав Данілов в ефірі національного ТБ.


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