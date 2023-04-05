Політика

Британія заблокувала веб-трансляцію засідання Радбезу ООН через виступ на ньому Львової-Бєлової

5 Квітня 2023 07:44
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Велика Британія заблокувала веб-трансляцію засідання Радбезу ООН, на якому має виступити уповноважена зі справ дітей в РФ Марія Львова-Бєлова.

Про це пишуть Reuters.

Велика Британія заблокувала веб-трансляцію неформального засідання Ради Безпеки ООН щодо України, на якому має виступити уповноважена Росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова. Раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордер на її арешт за звинуваченням у воєнних злочинах.

Зазначається, що зустріч буде присвячена евакуації дітей із зони бойових дій. У вівторок повідомлялося, що Марія Львова-Бєлова візьме участь у ній віртуально. Такі засідання не проводяться в залі засідань Ради Безпеки, і всі 15 членів Ради мають погодитися на те, щоб Організація Об’єднаних Націй транслювала їх в Інтернеті.

“Вона не повинна використовувати майданчик ООН для поширення дезінформації, – заявив речник британської місії в ООН у Нью-Йорку. “Якщо вона хоче дати звіт про свої дії, вона може зробити це в Гаазі”.


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