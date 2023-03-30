Політика

Блінкен після арешту журналіста WSJ закликав усіх американців виїхати з Росії

30 Березня 2023 20:40
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сша, росія

Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив арешт у Росії журналіста видання The Wall Street Journal Евана Гершковича й закликав американців, що перебувають у РФ, якнайшвидше виїхати.

Держсекретар зазначив, що відомство перебуває на зв’язку з редакцією The Wall Street Journal, а також докладає зусиль для консульської та іншої підтримки затриманого журналіста.

“Якнайбільш суворим чином засуджуємо неодноразові спроби Кремля залякати, придушити й покарати журналістів і представників громадянського суспільства”, – підкреслив він.

Блінкен також нагадав про попередження щодо подорожей у Росію, яке раніше оголосив Державний департамент США, і закликав американських громадян, які відвідують РФ чи проживають там, негайно виїхати.

Із аналогічною заявою виступила й речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

“Хочу ще раз наголосити, що американці повинні прислухатися до застереження уряду США не подорожувати до Росії. Громадяни США, які проживають у РФ або подорожують туди, повинні негайно виїхати, як це вкотре рекомендує Державний департамент”, – йдеться в її заяві.

Про затримання журналіста The Wall Street Journal стало відомо сьогодні вранці. ФСБ вважає, що журналіст “за завданням американської сторони, здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу”.


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