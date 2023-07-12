Політика

Білий дім обговорює можливість передачі Україні ракет ATACMS, – NYT

12 Липня 2023 08:13
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сша, зброя

В адміністрації президента США Джо Байдена відбуваються негласні обговорення щодо можливої передачі Україні ракет великої дальності ATACMS.

Про це пише The New York Times з посиланням на двох американських та одного європейського неназваних офіційних осіб.

Співрозмовники видання розповіли, що “тихі дебати” йдуть навколо питання, чи потрібно передати Україні хоча б кілька керованих ракет класу “земля-земля”, які зараз зарезервовані для інших загроз безпеці.

Американські чиновники попередили, що їхній арсенал ATACMS відносно невеликий, а ракети були призначені для інших військових планів Пентагону, зокрема на Корейському півострові, пише видання.

За словами прессекретарки оборонної компанії Lockheed Martin, з моменту розробки ракети було вироблено всього близько 4000 одиниць ATACMS. Передача їх Україні поставить під загрозу готовність в інших гарячих точках, додає видання.


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