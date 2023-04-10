Байден вирішив балотуватися на другий термін, – NBC News

Джо Байден балотуватиметься на другий президентський термін, рішення про це вже прийнято, розповіло NBC News джерело, знайоме з питанням. Водночас президент США не поспішає публічно оголошувати про участь у виборах. За словами іншого джерела, він хоче зберегти можливість передумати.

Ще одне джерело, знайоме з образом думок президента, розповіло, що Байден не поспішає через боротьбу, яка розгорається в Республіканській партії. Йдеться, зокрема, про нападки Трампа на губернатора Флориди Рона Десантіса, який вважається ймовірним кандидатом від республіканців.

Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року.