Політика

Байден підписав закон, який вимагає розсекречення інформації про походження COVID-19

21 Березня 2023 07:26
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сша, коронавірус

Президент США Джо Байден 20 березня підписав закон, який вимагає від розвідувальних служб розсекретити інформацію, пов’язану з походженням коронавірусу.

Про це йдеться у заяві, яку опублікував Білий дім.

Байден сказав, що поділяє мету Конгресу оприлюднити якомога більше інформації про походження COVID-19.

«Нам потрібно докопатися до суті походження COVID-19, щоб допомогти нам краще запобігати майбутнім пандеміям», — зазначив він.

Президент США додав, що він доручив розвідувальним службам розслідувати походження COVID-19 у 2021 році, і ця робота наразі робота триває. Крім того, його адміністрація продовжуватиме перевіряти всю секретну інформацію, включаючи потенційні зв’язки з Уханьським інститутом вірусології.

«Моя адміністрація розсекретить і поширить таку інформацію, наскільки це можливо відповідно до моїх конституційних повноважень щодо захисту від розголошення інформації, яка може завдати шкоди національній безпеці», — йдеться у заяві Байдена.


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