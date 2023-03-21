Байден підписав закон, який вимагає розсекречення інформації про походження COVID-19

Президент США Джо Байден 20 березня підписав закон, який вимагає від розвідувальних служб розсекретити інформацію, пов’язану з походженням коронавірусу.

Про це йдеться у заяві, яку опублікував Білий дім.

Байден сказав, що поділяє мету Конгресу оприлюднити якомога більше інформації про походження COVID-19.

«Нам потрібно докопатися до суті походження COVID-19, щоб допомогти нам краще запобігати майбутнім пандеміям», — зазначив він.

Президент США додав, що він доручив розвідувальним службам розслідувати походження COVID-19 у 2021 році, і ця робота наразі робота триває. Крім того, його адміністрація продовжуватиме перевіряти всю секретну інформацію, включаючи потенційні зв’язки з Уханьським інститутом вірусології.

«Моя адміністрація розсекретить і поширить таку інформацію, наскільки це можливо відповідно до моїх конституційних повноважень щодо захисту від розголошення інформації, яка може завдати шкоди національній безпеці», — йдеться у заяві Байдена.