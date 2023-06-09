Політика

32 країни долучились до позову України проти Росії в суді ООН за конвенцією про геноцид

9 Червня 2023 19:37
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суд, оон

Більшість суддів Міжнародного суду ООН ухвалили рішення про долучення 32 держав до позову України проти Росії через порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Про це в п’ятницю оголосила пресслужба суду, повідомляє “Європейська правда“.

Голосами чотирнадцяти суддів МС ООН проти одного до позову України на етапі попередніх долучились, серед іншого, 26 держав-членів Європейського Союзу, окрім Угорщини, а також Австралія, Канада, Нова Зеландія, Норвегія, Ліхтенштейн і Велика Британія.

Водночас суд одноголосно відмовив Сполученим Штатам у долученні до позову України проти Росії на етапі попередніх заперечень сторін.

Слухання за першим позовом України проти Росії, де РФ звинувачують у порушенні двох конвенцій ООН, почалися 6 червня і завершаться 14 червня. Відповідно, потенційно рішення може бути ухвалене наприкінці 2023 – на початку 2024 року.


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