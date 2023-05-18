Politico: США готуються до ситуації “замороженого конфлікту” в Україні

Офіційні особи в США планують кроки у зв’язку з можливістю того, що війна Росії проти України перейде в стан “замороженого конфлікту”, який може тривати багато років, ймовірно, десятиліття. Ситуація може виявитися схожою, зокрема, на ту, що склалася на Корейському півострові, пише видання Politico, посилаючись на джерела.

Варіанти, що обговорюються адміністрацією президента США Джо Байдена на випадок довгострокового “заморожування”, включають, зокрема, питання про те, де проходитимуть розмежувальні лінії, які Україна та Росія погодяться не перетинати, але які не повинні бути офіційними кордонами. Обговорення, хоч і попередні, йдуть у різних американських відомствах та у Білому домі.

Сценарій, що обговорюється, може виявитися найбільш реалістичним з урахуванням того, що ні Київ, ні Москва не схильні коли-небудь визнавати поразку. Він також стає все більш ймовірним на тлі відчуття, що зростає в адміністрації США, що майбутній український контрнаступ не завдасть смертельного удару Росії, йдеться в статті.

Одне з джерел видання, знайоме з проголошеннями в адміністрації Байдена, сказало, що планування на довгострокову перспективу зараз все більше в центрі уваги, тоді як у минулі місяці все було пов’язане з терміновими та короткостроковими завданнями.

Два інші американські чиновники і колишній співробітник адміністрації Байдена підтвердили, що тривале “заморожування” бойових дій – це одна з можливостей, до якої готується Вашингтон. У керівництві США також продумають довгострокові зв’язки з Києвом у сфері безпеки та відносини України з військовим союзом НАТО.

Співробітник міністерства оборони США зауважив у розмові з Politico, що склад нещодавніх пакетів військової допомоги Україні відображає перехід адміністрації Джо Байдена до більш довгострокової стратегії. Кількість переданого Києву обладнання за останні кілька місяців неухильно скорочувалася, тоді як пакети допомоги, які використовуються для закупівлі нової зброї у промисловості, навпаки, збільшилися, зазначається у зв’язку з публікацією.

Президент України Володимир Зеленський у недавньому інтерв’ю говорив, що вірить у успіх української армії. “Я вважаю, що ми можемо здобути успіх на полі бою… щоб не було стагнації…, яка може призвести до замороженого конфлікту”, – сказав Зеленський. Тоді ж український лідер наголошував, що “заморожування” війни “тільки дасть Росії час для відпочинку та підготовки вже розбитої на українській землі армії”.

Українська влада не раз заявляла, що не готова йти на жодні територіальні поступки в контактах з Росією.