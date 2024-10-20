Politico: Росія має намір зірвати референдум щодо вступу Молдови в ЄС

Росія підвозить тисячі виборців на закордонні виборчі дільниці, намагаючись вплинути на перебіг найважливіших недільних президентських виборів і референдуму щодо ЄС у Молдові, стверджують молдовські чиновники.

Як повідомляє Politico, майже 900 000 осіб уже проголосували на загальнонаціональних виборах, на яких прозахідна президентка Майя Санду домагається переобрання на другий термін. Громадянам також пропонується проголосувати за вступ до ЄС до 2030 року.

Однак біля двох виборчих дільниць, створених у Росії для підрахунку голосів молдаван, які проживають у цій країні, вишикувалася величезна кількість людей, а прокремлівські соціальні мережі публікують ролики, на яких вони в очікуванні співають патріотичних пісень радянських часів.

МЗС Молдови у своїй заяві попереджає, що натовпи виборців можуть бути «результатом спроб організувати незаконну доставку виборців на дільниці». «Ми вважаємо, що натовпи на двох виборчих дільницях у Росії були створені штучно, щоб поставити під загрозу виборчий процес», – заявили офіційні особи.

До 1,2 мільйона молдаван живуть за кордоном, тоді як населення країни становить 2,5 мільйона осіб. Це означає, що голоси діаспори зіграють вирішальну роль у результатах недільного голосування. Однак на двох виборчих дільницях у Росії є всього по 5 000 бюлетенів – максимум згідно з правилами. Це означає, що багато хто з тих, хто стоїть у черзі в Москві, можуть не проголосувати.

Напередодні голосування молдавські чиновники попереджали, що Росія прагне активно вплинути на результати і «делегітимізувати» їх, щоб утримати східноєвропейську країну у своїй орбіті.