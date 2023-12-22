Кримінал

Поліція відкрила понад 105 тисяч справ щодо воєнних злочинів РФ

22 Грудня 2023 18:47
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війна, мвс

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що від початку повномасштабного вторгнення українські поліцейські відкрили понад 105 тисяч кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів російських окупантів.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.

“З них понад 90 тисяч — порушення законів та звичаїв війни. Переважна більшість проваджень передана за підслідністю до СБУ. Деякі великі кейси, як от звірства окупантів проти цивільних у Бучі та Ірпені, в розслідуванні поліції. Ми створили і постійно наповнюємо інформаційну спецбазу “Воєнний злочинець”, — розповів Клименко.

За словами міністра, нині на обліку вже майже 250 тисяч злочинців армії РФ, представників незаконних збройних формувань і колаборантів.

“Активно співпрацюємо з іноземними колегами, ділимося інформацією каналами Європолу та Інтерполу. Щодня робимо все можливе, аби Росія понесла відповідальність. Аби жоден окупант не уникнув правосуддя”, — додав глава МВС.


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