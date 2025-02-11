Погрожували військовим зброєю та викрали двох мобілізованих: на Чернігівщини затримали групу псевдополіцейських

На Чернігівщини двоє зловмисників зупинили автомобілем автобус з військовослужбовцями, представилися поліцейськими та, погрожуючи застосувати зброю на ураження у салоні автобуса, забрали з собою двох мобілізованих чоловіків. У ході спецоперації поліцейські Чернігівщини спільно з СБУ затримали нападників.

Про це повідомили в Національній поліції України.

9 лютого близько 2:00 години до поліції надійшло повідомлення від військових про те, що у Чернігівському районі водій легкового автомобіля Audi «підрізав» на дорозі автобус з військовослужбовцями. З легковика вийшли двоє молодиків у цивільному одязі, які представились поліцейськими та показали «посвідчення».

“Чоловіки вимагали у старшого групи військовослужбовців передати їм двох військовозобов’язаних. У разі відмови та спроб чинити опір вони погрожували відкрити вогонь на ураження, причому один з них тримав руку на кобурі зі зброєю. Вивівши двох чоловіків з автобуса, нападники посадили їх у свою автівку та поїхали у невідомому напрямку”, – розповіли в поліції

Як встановило слідство, нападники мали на меті інсценувати затримання поліцією двох мобілізованих чоловіків, щоб тих не доставили до місця служби. За такі дії зловмисники отримали винагороду – по 5000 доларів за кожного з двох військовозобов’язаних.

Спільно з СБУ псевдополіцейських – жителів Київщини та Києва, 1990 та 2003 років народження – затримали. Також затримано одного із військовозобов’язаних. Заходи щодо встановлення місцеперебування іншого тривають.

Під час обшуку авто Audi слідчі виявили та вилучили пристрій для відстрілу патронів з гумовими кулями ФОРТ-12Р, карабін, імітаційно-тренувальну гранату «Піро-5М», посвідчення начальника з фізичної безпеки приватної установи, посвідчення кореспондента та посвідчення водія-волонтера однієї із громадських організацій.

Що загрожує затриманим

Слідчі внесли інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами злочинів:

самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, пов’язане з використанням службового посвідчення працівника правоохоронного органу;

перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Санкція тяжчої зі статей передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Також, відкрито кримінальні провадження за фактами дезертирства двох військовослужбовців, тобто самовільне залишення військової частини або місця служби з метою ухилитися від військової служби, а також нез’явлення з тією самою метою на службу.