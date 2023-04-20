Суспільство

Погода найближчими днями в Україні буде дощовою

20 Квітня 2023 21:59
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Помірний дощ очікується в південних, центральних і східних областях України в п’ятницю, 21 квітня, на півдні країни місцями з грозами, на решті території – місцями невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 10-15°, на Закарпатті до 19°.

На високогір’ї Карпат невеликий дощ, уночі з мокрим снігом; температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла.

У Києві в п’ятницю, 21 квітня, вночі без опадів, удень невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 12-14°.

У суботу, 22 квітня, у південній частині та східних областях України пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами, на решті території місцями невеликий дощ, лише вночі в західних областях без опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, у південній частині країни до 10°; вдень 12-17°, у східних областях 9-14°, на Закарпатті до 20°.

На високогір’ї Карпат удень невеликий дощ; температура вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла.

У Києві в суботу, 22 квітня, місцями невеликий дощ, вітер північний, 5-10 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 14-16°.


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