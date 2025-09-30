Побиття велосипедиста у Києві: нападника відправили під домашній арешт

Підприємцю, який у Києві побив велосипедиста через зауваження щодо паркування, призначили запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Рішення про домашній арешт суд ухвалив попри те, що прокурор просив обрати 44-річному підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Прокуратура готується подавати апеляцію.

Реклама

Реклама

За інформацією “Української правди” з посиланням на джерела у правоохоронних органах, нападник – 44-річний Олександр Хілик, який є обвинуваченим у справі про закупівлю зимової форми для Київської територіальної оборони на 25 млн гривень. Його компанія «ГЛОБАЛ ХІЛ ІКС ГРУП» у 2022 році отримала 25 мільйонів гривень з бюджету на постачання одягу для військових, проте слідство виявило ознаки розтрати коштів.

Суд тоді відпустив Хілика під особисте зобов’язання. Нині справа на стадії долучення письмових доказів та початку дослідження фактичних особливостей. Наступне засідання Деснянського райсуду призначили на 10 жовтня.

Кадри побиття велосипедиста / Фото: Київська міська прокуратура

Побиття велосипедиста у Києві

Днями у Києві на вулиці Межигірській водій Mercedes припаркував авто на велосипедній доріжці та заблокував рух велосипедисту, який зробив зауваження кермувальнику авто. Той у відповідь декілька разів ударив водія двоколісного транспорту в голову.

40-річний велосипедист упав на землю та знепритомнів. Після цього водій Mercedes відтягнув постраждалого на узбіччя дороги та поїхав. Потерпілого шпиталізували у важкому стані.

Нападнику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.