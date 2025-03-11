Поблизу залізничного вокзалу у Франківську стався вибух

Увечері 11 березня в Івано-Франківську поблизу головного залізничного вокзалу пролунали вибухи.

Два вибухи пролунали поблизу багатоквартирних будинків на вулиці Привокзальна, постраждали три людини, повідомляє поліція Івано-Франківської області.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та інші відповідні служби, які наразі займаються з’ясуванням обставин.

Укрзалізниця повідомила, що вибухи сталися поза межами вокзалу. “Залізничний вокзал не постраждав, а поїзди продовжують курсувати за графіком”, — зазначили в компанії.

Доповнено. Мер міста Руслан Марцінків повідомляє, що у результаті вибуху є загиблі.

“В районі вокзалу внаслідок вибухів (попередньо вибухівкою) загинули люди і зайнялась пожежа. На місці події працюють відповідні служби. Також поруч стався вибух у квартирі і зайнялась пожежа. Причини вибуху встановлюються”, – написав Марцінків у Facebook.

Доповнено. Внаслідок вибуху загинув неповнолітній