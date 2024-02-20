Економіка

Поблизу ПП “Медика” польські фермери перекрили залізницю та висипали зерно з вантажного вагону

20 Лютого 2024 12:04
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кордон, польща
Протестувальники висипали збіжжя з вагону / Фото: Суспільне

Вранці 20 лютого польські протестувальники посилили протести поблизу ПП “Медика-Шегині”. Фермери перекрили залізницю. А крім того розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Про це повідомляє “Суспільне”.

“Це реакція на наплив збіжжя з України. Це дуже погано. Люди в розпачі і не можуть стриматись. Ніхто цього не контролює: ні польська влада, ні українська”, — каже співорганізатор протесту польських фермерів Роман Кондрув.

За його словами, протестувальники висипають збіжжя “через емоції”.

“Не маємо впливу на людей, вони не можуть витримати і висипають. Ми є банкротами, бо все звозять з України неконтрольовано”, — додає співорганізатор протесту.


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