Поблизу ПП “Медика” польські фермери перекрили залізницю та висипали зерно з вантажного вагону

Вранці 20 лютого польські протестувальники посилили протести поблизу ПП “Медика-Шегині”. Фермери перекрили залізницю. А крім того розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Про це повідомляє “Суспільне”.

“Це реакція на наплив збіжжя з України. Це дуже погано. Люди в розпачі і не можуть стриматись. Ніхто цього не контролює: ні польська влада, ні українська”, — каже співорганізатор протесту польських фермерів Роман Кондрув.

За його словами, протестувальники висипають збіжжя “через емоції”.

“Не маємо впливу на людей, вони не можуть витримати і висипають. Ми є банкротами, бо все звозять з України неконтрольовано”, — додає співорганізатор протесту.