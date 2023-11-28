По всій Україні тривога через зліт ворожого МіГ-31К

Вдень 28 листопада по всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К.
“Увага! Вся Україна – ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!”, – зазначають Повітряні сили.
Вдень 28 листопада по всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К.
“Увага! Вся Україна – ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!”, – зазначають Повітряні сили.
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