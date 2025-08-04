“ПлейСіті” оштрафувало 8 казино на суму 3,2 млн грн за неподання звітності

Державне агентство з регулювання азартних ігор “ПлейСіті” оштрафувало вісім ліцензованих казино по 400 тисяч гривень кожне за несвоєчасне подання звітності, передбаченої законом “Про державне регулювання азартних ігор”.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Реклама

Там пояснили, що звітність — це обов’язкова умова для легального грального бізнесу.

Кожен оператор має вчасно звітувати про:

відповідність ліцензійним умовам;

фінансовий стан та рух коштів;

вжиті заходи для профілактики та боротьби з ігровою залежністю;

інші ключові показники, визначені законом.

Загальна сума штрафів склала 3,2 млн гривень. Покарано такі компанії: Golden Bonus, WinBoss (двічі), “Гральні автомати”, F1RST, Royal Club, WIN, 4444 та Party Casino.