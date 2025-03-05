План перших кроків для наближення миру буде готовий найближчим часом, – Зеленський

Триває прискорена робота над планом перших кроків для наближення стійкого миру й невдовзі буде результат. За столом майбутніх переговорів разом з Україною та США має бути також Європа.

Про це Володимир Зеленський повідомив після розмови з премʼєр-міністром Словенії Робертом Голобом.

Зеленський та Голоб обговорили саміт лідерів у Лондоні.

“Готуємо план перших кроків для наближення справедливого та стійкого миру. Працюємо над ним швидко. Він буде готовий найближчим часом. Європа має спільне бачення щодо закінчення війни та гарантій безпеки. Вона повинна бути за столом майбутніх переговорів разом з Україною та США”, – заявив президент.

Також говорили про реалізацію нашої ініціативи “Продовольство з України”: Словенія приєднується до зусиль для підтримки сирійського народу.