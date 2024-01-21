Півтора десятка ОВТ та купа піхотних груп намагалася атакувати Авдіївку з півдня

Аналітики проекту DeepState розповіли про ранкову атаку на півдні Авдіївки.

Колона близько з півтора десятка ОВТ (озброєння та військова техніка) сьогодні пішла маршем на півдні Авдіївки. Крім того, чимала кількість піхотних груп з Ясинуватої намагається пробитися через ліс в напрямку Соборної вулиці.

За даними DeepState, частину техніки вдалося спалити, в тому числі танк.

Зі слів одного з оборонців Авдіївки:

“Західніше (гостинично-розважального комплексу) Царська охота (російський) танк перед цим заскочив за паркан. Він вже там зах*ячений стоїть. Ця паскуда крутилася, йшла в лобову атаку, тварь їба*ая”

“Важкі бої тривають, стабілізаційні заходи застосовуються, є певні успіхи в Сил Оборони, але самі розумієте, проінформуємо про них тоді, коли інформація не нестиме загрозу самим бійцям”, – додали аналітики.