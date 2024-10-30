Північнокорейських військових розмістили в Курській області за 50 кілометрів від кордону, – FT

Близько трьох тисяч північнокорейських військових привезли з Далекого Сходу в Курську область і розмістили 28 жовтня в казармах приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на високопоставлених співробітників української розвідки.

За інформацією південнокорейської розвідки, перші військові з КНДР, які прибули в Росію ще на початку жовтня, представляють 11-й армійський корпус північнокорейської армії, відомий як «Штурмовий корпус».

В українській розвідці засумнівалися в бойових можливостях прибулих північнокорейців, назвавши їх «недосвідченими піхотинцями».

«Вони ніколи раніше не покидали свою країну… Вони ніколи не воювали в реальних боях, і їхній досвід дуже далекий від реальності сучасної війни», – сказав співрозмовник FT.

За даними Пентагону, які озвучила 28 жовтня прес-секретар міністерства оборони США Сабріна Сінгх, КНДР відправила в Росію 10 тисяч солдатів, частина з яких уже перемістилася ближче до України.