Політика

Північнокорейських військових розмістили в Курській області за 50 кілометрів від кордону, – FT
30 Жовтня 2024 10:26
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війна, кндр, росія
Ймовірно, корейські військові в селищі Сергєєвка, Росія, жовтень 2024 / Кадр з відео

Близько трьох тисяч північнокорейських військових привезли з Далекого Сходу в Курську область і розмістили 28 жовтня в казармах приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на високопоставлених співробітників української розвідки. 

За інформацією південнокорейської розвідки, перші військові з КНДР, які прибули в Росію ще на початку жовтня, представляють 11-й армійський корпус північнокорейської армії, відомий як «Штурмовий корпус». 

В українській розвідці засумнівалися в бойових можливостях прибулих північнокорейців, назвавши їх «недосвідченими піхотинцями». 

«Вони ніколи раніше не покидали свою країну… Вони ніколи не воювали в реальних боях, і їхній досвід дуже далекий від реальності сучасної війни», – сказав співрозмовник FT.

За даними Пентагону, які озвучила 28 жовтня прес-секретар міністерства оборони США Сабріна Сінгх, КНДР відправила в Росію 10 тисяч солдатів, частина з яких уже перемістилася ближче до України.


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