Суспільство

Північна Корея запустила нову крилату ракету

29 Січня 2024 07:06
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ракета, корея

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями крилатих ракет з підводних човнів і розглянув проект будівництва атомного підводного човна.

Про це пише Yonhap з посиланням на державні ЗМІ КНДР

Нова стратегічна крилата ракета Pulhwasal-3-31 точно вразила задані цілі після того, як пролетіла над Східним морем протягом 7421 секунди та 7445 секунд, повідомило Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA), припустивши, що у випробуванні брали участь дві ракети.

Час польоту становить дві години, три хвилини та 41 секунду та дві години, чотири хвилини та п’ять секунд відповідно. KCNA не надав додаткових подробиць, включно з тим, чи були запущені ракети з підводного човна чи баржі та як далеко вони пролетіли.

Збройні сили Південної Кореї заявили в неділю, що вони зафіксували запуск кількох крилатих ракет Північною Кореєю близько 8 години ранку над водами біля східного портового міста Шінпо, де розташований верф для будівництва північнокорейського підводного човна.


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