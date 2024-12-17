Південна Корея запровадила санкції проти КНДР і Росії 

Південна Корея ввела санкції проти 11 фізичних осіб та 15 організацій, які брали участь у військовому співробітництві між Росією та КНДР, а також у фінансуванні північнокорейських ядерних і ракетних програм та незаконній закупівлі підсанкційних товарів для Пхеньяна.

Про це пише DW.

Згідно з повідомленням Міністерства закордонних справ Південної Кореї, санкції набудуть чинності з 19 грудня. До списку потрапили генерали Корейської народної армії Кім Йон Бок і Сін Гім Чхоль, а також інженер-ракетобудівник Лі Сон Чжин і ще один високопоставлений офіцер КНА — Лі Бон Чхун.

Також обмеження стосуються кількох бізнесменів і їхніх компаній, серед яких Роман Алар і його компанія “Парсек”, що, за даними Сеула, постачали до Північної Кореї важливі матеріали та технології для ракетних програм.

Усього санкції охоплюють 7 фізичних осіб та 13 організацій з Росії, серед яких є кілька банків. Для здійснення фінансових та валютних операцій з ними тепер буде потрібен спеціальний дозвіл від Південної Кореї.

МЗС Південної Кореї зазначило, що ці санкції введені у відповідь на спільну заяву міністрів закордонних справ західних країн від 16 грудня, яка засудила військове співробітництво між Росією та КНДР.