Південна Корея розширила санкції проти КНДР

Південна Корея посилила обмежувальні заходи проти Північної Кореї, запровадивши жорсткий контроль за експортом стратегічних компонентів та хімічних матеріалів, придатних для створення твердопаливних балістичних ракет.

Про це повідомляє Korea Times з посиланням на офіційні джерела.

Рішення було прийнято невдовзі після проведеного Північною Кореєю випробування твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети у четвер вранці.

Нові обмеження передбачають перекриття каналів постачання критичних матеріалів, контроль за якими здійснюватиметься на всіх етапах експортних операцій з метою недопущення їх потрапляння до КНДР.

Санкційний перелік включає 15 найменувань стратегічних товарів: спеціальне ракетне паливо, ракетні корпуси, силові агрегати, камери згоряння та специфічні хімічні речовини. До переліку також увійшли перхлорат амонію, хлорид натрію, вуглецеве волокно, вугільні циліндри, натуральний каучук, термобатареї та рентгенівське обладнання.

Заборона передбачає повне припинення експорту зазначених товарів до КНДР, включаючи транзит через треті країни. Південнокорейський уряд планує узгодити санкційні списки з партнерськими державами для забезпечення максимальної ефективності обмежувальних заходів.

У Сеулі наголошують, що запроваджені обмеження повністю відповідають резолюціям Ради безпеки ООН та спрямовані на посилення міжнародного тиску на режим КНДР.