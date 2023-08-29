Суспільство

Південна Корея надасть Україні допомогу на 394 мільйона доларів

29 Серпня 2023 08:35
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україна, корея, фінансова допомога

Південна Корея оголосила про фінансову допомогу Україні на наступний рік у розмірі 520 мільярдів вон (394 мільйони доларів), що у вісім разів більше, ніж цього року.

Про це повідомляє Reuters.

Пакет допомоги включає 130 мільярдів вон на відновлення, 260 мільярдів на гуманітарну допомогу та ще 130 мільярдів вон через міжнародні організації. (1 долар = 1320,9600 вон)

У липні президент Південної Кореї Юн Сок Йоль анонсував надання “великого обсягу військових постачань”, однак не надав деталей.

Як пояснили в мінекономіки та фінансів країни, збільшення допомоги є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб допомогти південнокорейським компаніям розширити свою діяльність за кордоном і захистити національні інтереси, такі як ланцюги постачання, а також взяти на себе відповідальність як ключового члена світової спільноти.


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