Південь зазнав атаки ворожих дронів

Вночі 18 липня росіяни запустили по півдню України ударні безпілотники.

Про це повідомляє ОК “Південь”, голова Одеської ОВА Олег Кіпер, Повітряні сили

“Країна-терорист атакує південь України ударними безпілотниками. Імовірні кілька хвиль атак”, – написав Кіпер.

ОК “Південь” підтвердило атаки дронами південних регіонів і повідомило, що в Чорному морі фіксується активність ракетоносіїв.

Крім того, повітряники повідомили про комбіновану атаку ворога і загрозу ударних дронів і балістики.

О 03:25 відбої тривоги було оголошено в Миколаївській та Херсонській областях.

О 03: 48 в Миколаївській та Херсонській областях знову оголосили повітряну тривогу.

О 04:13 Повітряні сили повідомили про відбій загрози для Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.