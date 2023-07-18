Суспільство

Південь зазнав атаки ворожих дронів

18 Липня 2023 07:08
читать на русском →
дрони, атаки ворога, одеса, миколаїв, херсон

Вночі 18 липня росіяни запустили по півдню України ударні безпілотники.

Про це повідомляє ОК “Південь”, голова Одеської ОВА Олег Кіпер, Повітряні сили

“Країна-терорист атакує південь України ударними безпілотниками. Імовірні кілька хвиль атак”, – написав Кіпер.

ОК “Південь” підтвердило атаки дронами південних регіонів і повідомило, що в Чорному морі фіксується активність ракетоносіїв.

Крім того, повітряники повідомили про комбіновану атаку ворога і загрозу ударних дронів і балістики.

О 03:25 відбої тривоги було оголошено в Миколаївській та Херсонській областях.

О 03: 48 в Миколаївській та Херсонській областях знову оголосили повітряну тривогу.

О 04:13 Повітряні сили повідомили про відбій загрози для Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
18 Липня 2023 08:59

Подоляк назвав головну мету атаки на Кримський міст

18 Липня 2023 09:20

Вагнерівці продовжують прибувати до Білорусі: ГУР відповіло, чи загрожує це Україні
18 Липня 2023 08:09

Атака на південь України: ППО знищила  6 “Калібрів” і 25 “Шахедів” 
17 Липня 2023 20:44

Окупанти зібрали на лимано-куп’янському напрямку понад 100 тисяч солдатів – Череватий
17 Липня 2023 20:07

З’явилися перші супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

“Вова, скажи дядям спасибо”

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины

Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів

Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают

усі думки