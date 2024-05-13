Суспільство

Після займань на двох НПЗ на Луганщині стратегічного запасу пального в окупантів вже немає

13 Травня 2024 09:51
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Пальне, нпз, рф
Ілюстративне фото / Getty Images

В тимчасово окупованій Луганській області є проблеми з доставленням пального. Після пожеж на двох НПЗ стратегічний запас вичерпано.

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

“Після двох займань на нафтобазах у Луганську та Ровеньках окупанти лишилися можливості накопичувати і зберігати значний об’єм продуктів переробки нафти в одному місці”, – йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, тепер нестачу пального у загарбників відчутно ще більше. Проте поставки пального росіянами до окупованої Луганщини не припиняються, хоч і не відповідають поточним потребам.

“І стратегічного запасу вже немає”, – наголосив Лисогор.


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