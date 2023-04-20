Кримінал

Під Тулою перекинувся ЗРК С-400

20 Квітня 2023 19:58
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Зенітно-ракетний комплекс С-400 перекинувся на шосе М2-Крим під Тулою – в районі села Прудне, пишуть місцеві ЗМІ.

За їхньою інформацією, ЗРК впав у кювет близько 10:30 ранку. Дорогу на в’їзд та виїзд із міста перекрили ближче до 12-ї.

Попередньо водій не впорався з керуванням і вилетів у кювет.

Зенітно-ракетний комплекс спочатку їхав у колоні з восьми машин, але дорогою відстав. У 33-річного водія діагностували перелом руки, він серйозно не постраждав. Боєприпаси не активовано, загрози вибуху немає. Вартість машини – близько 13 млрд рублів.


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