Суспільство

Під санкції Канади потрапили російські діаманти та ювелірні вироби

7 Грудня 2023 11:45
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рф, санкції, канада

Канада оголосила про запровадження обмежень на імпорт російських діамантів ‬та супутніх ювелірних виробів з ними в координації зі своїми партнерами по “Великій сімці”.

Про це повідомляє”Європейська правда” з посиланням на канадський уряд

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що впровадження цієї заборони у співпраці з партнерами по G7 надсилає РФ чіткий сигнал, що вони не потерплять використання російських доходів від діамантів для фінансування війни.

“Ми закликаємо президента (РФ Владіміра) Путіна негайно припинити цю невиправдану загарбницьку війну проти України, і ми будемо продовжувати підтримувати українців стільки, скільки буде потрібно”.

У заяві МЗС Канади йдеться, що Оттава продовжуватиме співпрацювати з країнами G7 та іншими міжнародними партнерами з метою впровадження всеосяжних заходів контролю та перевірки для заборони російських діамантів.


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