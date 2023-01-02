Кримінал

Під ранок був приліт по об’єкту енергетики в Брянській області Росії

2 Січня 2023 08:15
26
росія

Внаслідок удару українського безпілотника пошкоджено об’єкт енергопостачання у Брянській області, повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз.

“Сьогодні вранці українським БПЛА було здійснено атаку на Климівський район. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби. Внаслідок завданого удару пошкоджено об’єкт енергопостачання, у селищі відсутня електрика”, – написав він у телеграм-каналі.

Климівський район Брянської області на півдні межує з Чернігівською областю України.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Січня 2023 08:57
0

Третій день поспіль втрати ворога у живій силі перевищують 700 чоловік за добу
2 Січня 2023 08:45
8

В Києві почалися аварійні відключення електропостачання
2 Січня 2023 07:22
24

За минулу добу Сили оборони збили 44 БпЛА “Шахед-136” – Генштаб
2 Січня 2023 07:16
49

У новорічну ніч в Макіївці вбито 400 і поранено 300 російських мобілізованих
2 Січня 2023 07:04
24

Вночі Київ знов було атаковано дронами – збито щонайменше 20 цілей
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Как приблизить Победу-2023: неожиданный аспект
Віталій ПОРТНИКОВ

Крым и война
Александр КИРШ

Величайшая в мире мистификация: “ссср”, которого в действительности не было
Василь КОРЯК

Бах кручє Вагнера
Александр КИРШ

Хотят ли в мордоре войны: от пох к нах
Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
усі думки