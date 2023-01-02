Кримінал

Під ранок був приліт по об’єкту енергетики в Брянській області Росії Внаслідок удару українського безпілотника пошкоджено об’єкт енергопостачання у Брянській області, повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз. “Сьогодні вранці українським БПЛА було здійснено атаку на Климівський район. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби. Внаслідок завданого удару пошкоджено об’єкт енергопостачання, у селищі відсутня електрика”, – написав він у телеграм-каналі. Климівський район Брянської області на півдні межує з Чернігівською областю України. Поділитися:



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