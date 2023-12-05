Під час обстрілу Херсона загинув волонтер

Сьогодні, 5 грудня, у Міжнародний День волонтера російсько-окупаційні війська вбили у Херсоні волонтера, благодійника Руслана Анісенка.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Життя Руслана Анісенко, волонтера організації «Справжні», трагічно обірвалося сьогодні зранку. Його вбив російський снаряд, випущений по центру міста», — розповів він.

Зранку 5 грудня окупанти вкотре завдали удару по середмістю Херсона. Лікарям, які оперативно прибули на місце події, залишилося лише констатувати смерть херсонців.

Унаслідок атаки постраждали четверо людей. Один із потерпілих — 59-річний чоловік, який зазнав поранень. Каретою «швидкої» його шпиталізували для надання медичної допомоги. Було влучання в один із медзакладів: там легких поранень зазнали двоє лікарів.