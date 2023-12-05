Кримінал

Під час обстрілу Херсона загинув волонтер

5 Грудня 2023 16:14
читать на русском →
обстріл

Сьогодні, 5 грудня, у Міжнародний День волонтера російсько-окупаційні війська вбили у Херсоні волонтера, благодійника Руслана Анісенка.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Життя Руслана Анісенко, волонтера організації «Справжні», трагічно обірвалося сьогодні зранку. Його вбив російський снаряд, випущений по центру міста», — розповів він.

Зранку 5 грудня окупанти вкотре завдали удару по середмістю Херсона. Лікарям, які оперативно прибули на місце події, залишилося лише констатувати смерть херсонців.

Унаслідок атаки постраждали четверо людей. Один із потерпілих — 59-річний чоловік, який зазнав поранень. Каретою «швидкої» його шпиталізували для надання медичної допомоги. Було влучання в один із медзакладів: там легких поранень зазнали двоє лікарів.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Грудня 2023 16:20

Безпілотники СБУ вразили в Криму низку важливих військових об’єктів, — ЗМІ
5 Грудня 2023 13:49

Президент Франції зустрінеться з Орбаном: говоритимуть про вступ України до ЄС 
5 Грудня 2023 12:53

Окупантам вдалось захопити більшу частину Мар’їнки: місто вщент зруйноване
5 Грудня 2023 11:45

Україна отримає від Америки тисячі тонн металу для захисту інфраструктурних об’єктів
5 Грудня 2023 08:07

Сили ППО збили 10 з 17 ворожих “Шахедів”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
усі думки