Суспільство

Під Бахмутом загинув житель села Чепіль Балаклійської громади Харківської області

29 Березня 2023 09:33
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бахмут

Захищаючи територіальну цілісність України та життя кожного громадянина, загинув наш земляк, житель села Чепіль Балаклійської громади Марченко Микола Вікторович.

Про це повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

“Герой народився 01 жовтня 1998 року у селі Чепіль. Там і закінчив школу, старанно працював. Загинув наш земляк, виконуючи бойове завдання, 17 березня 2023 року під Бахмутом”, – йдеться у повідомленні.

У нього залишилися молода дружина, мати, батько та 2 сестри.

“Вічна пам’ять Миколі, який ціною власного життя захистив нашу державу від російського окупанта”.


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