Під Бахмутом загинув житель села Чепіль Балаклійської громади Харківської області

Захищаючи територіальну цілісність України та життя кожного громадянина, загинув наш земляк, житель села Чепіль Балаклійської громади Марченко Микола Вікторович.

Про це повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

“Герой народився 01 жовтня 1998 року у селі Чепіль. Там і закінчив школу, старанно працював. Загинув наш земляк, виконуючи бойове завдання, 17 березня 2023 року під Бахмутом”, – йдеться у повідомленні.

У нього залишилися молода дружина, мати, батько та 2 сестри.

“Вічна пам’ять Миколі, який ціною власного життя захистив нашу державу від російського окупанта”.