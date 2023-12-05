Під Авдіївкою тривають важкі бої – ISW

Згідно з проаналізованими даними Інституту вивчення війни (ISW), українські військові атакують загарбників на південь від Степового, біля коксохімічного заводу і промзоні тривають запеклі бої.

Про це повідомляє ISW

У звіті йдеться, що нещодавно українські війська провели контратаку під Авдіївкою і відновили втрачені позиції станом на 1 грудня.

На кадрах з геолокацією, опублікованих 4 грудня, видно, що українські сили атакують російські позиції в лісосмузі на південь від Степового.

У той же час російські війська продовжили наступальні операції на Авдіївському напрямку 4 грудня і досягли підтвердженого просування.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 грудня, показують, що російські війська просунулися в районі водосховища на північ від Авдіївки.

Крім того, додаткові геолокаційні знімки, опубліковані 4 грудня, показують, що російські війська просунулися в межах Степового (5 км на північний захід від Авдіївки).

Російські військові блогери стверджували, що окупанти закріпили контроль над позиціями в Степовому та навколо нього, а один із цих блогерів стверджував, що російські війська просунулися на 600 метрів у лісосмузі на південний схід від Степового.

Російські блогери також стверджували, що важкі бої тривають поблизу Авдіївського коксохімічного заводу та в промисловій зоні (на південний схід від Авдіївки).

За даними росіян, на знімках нібито видно, що в Авдіївській промзоні діють бійці добровольчого танкового батальйону імені Козьми Мініна, що базується в Нижньому Новгороді.

Тим часом український Генеральний штаб повідомив про невдалі російські наступальні операції на схід від Новокалинового (10 км на північний захід від Авдіївки) та Новобахмутівки (10 км на північний схід від Авдіївки), а також поблизу самої Авдіївки, Степового, Північного (5 км на захід від Авдіївки) та Первомайського (10 км на південний захід від Авдіївки).