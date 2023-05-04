Політика

Петербурзьким підприємствам дали завдання набирати контрактників на війну

4 Травня 2023 20:43
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росія, мобілізація

Влада Петербурга просить допомоги у бізнесу з популяризації служби за контрактом. Завдання – відправити на війну в Україну у півтора рази більше людей, ніж було призвано під час часткової мобілізації, повідомляє газета “Фонтанка”.

У перерахунку на підприємства – по 5 осіб із кожного, підрахувало видання. Керівникам, які не сприятимуть, погрожує “серйозна розмова”.

За інформацією “Фонтанки”, голова Виборзького району Санкт-Петербурга Віктор Полунін, виступаючи перед керівниками найбільших підприємств району, повідомив, що перед міською владою поставлене завдання – набирати людей для військової служби за контрактом.

“Місто та уряд докладають максимальних зусиль для популяризації служби за контрактом. І ми з вами також повинні у ваших організаціях проводити з вашого боку таку популяризацію. Усі чудово розуміють, що іншого варіанта у нас просто немає”, – цитує “Фонтанка” першого заступника глави району Василя Сажнова.

За словами начальника районного відділу міськвійськкомату Олександра Бажимова, який також виступив на нараді, кілька тижнів тому відбулася нарада з губернатором Санкт-Петербурга, на якій було озвучено цільові показники. Точні цифри невідомі, але військком заявив, що зараз потрібно відправити у півтора рази більше людей, ніж за осінньої мобілізації.


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