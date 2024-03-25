Переробку нафти в Росії вдалося скоротити на 12%, – Малюк

Завдяки операціям по ураженню російських НПЗ, видобуток і переробка нафти в РФ зменшилась на 12%.

Про це розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк 25 березня у етері телеканалу ICTV.

Голова СБУ наголосив, що вони працюють виходячи із загроз і завдань верховного головнокомандувача. Наразі одним із завдань є “перекриття кисню” президенту РФ, сказав Малюк, маючи на увазі удари по економічному сектору окупантів.

“Саме за рахунок експорту нафтопродуктів Росія поповнює свій бюджет. Це фактично третина їхнього бюджету і левова частина їхнього військового бюджету”, — пояснив він.

Очільник СБУ зазанчив, що навіть російський прем’єр Михайло Мішустін визнав, що Росія повністю зупинила експорт бензину.