Політика

Переговори США і Росії щодо України відбудуться в Ер-Ріяді 18 лютого, – Axios 
17 Лютого 2025 08:17
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Американська та російська делегації зустрінуться 18 лютого в Саудівській Аравії для обговорення врегулювання війни в Україні, повідомляє Axios з посиланням на власні джерела.

До складу делегації США увійдуть держсекретар Марко Рубіо, радник Білого дому з нацбезпеки Майк Волтц і посол на Близькому Сході Стів Віткофф.

Склад російської делегації поки невідомий, але, за даними джерел Axios, у переговорах може взяти участь глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Ер-Ріяд також розглядається як місце майбутньої зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна. Очікується, що зустріч може відбутися наприкінці лютого.


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