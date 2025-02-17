Переговори США і Росії щодо України відбудуться в Ер-Ріяді 18 лютого, – Axios 

Американська та російська делегації зустрінуться 18 лютого в Саудівській Аравії для обговорення врегулювання війни в Україні, повідомляє Axios з посиланням на власні джерела.

До складу делегації США увійдуть держсекретар Марко Рубіо, радник Білого дому з нацбезпеки Майк Волтц і посол на Близькому Сході Стів Віткофф.

Склад російської делегації поки невідомий, але, за даними джерел Axios, у переговорах може взяти участь глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Ер-Ріяд також розглядається як місце майбутньої зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна. Очікується, що зустріч може відбутися наприкінці лютого.