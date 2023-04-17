Політика

Перехоплення СБУ: Військові РФ готові вбивати українських жінок та дітей

17 Квітня 2023 17:31
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сбу, окупанти

Російським військовим наказують вбивати українських жінок та дітей, і окупанти до цього готові.

Про це повідомляє Служби безпеки України, посилаючись на дані перехоплення.

“Нам треба вбивати неповнолітніх, жінок, усіх. Прикинь? Знищення повне відразу, взагалі просто: “стріляйте, нах й”. Я готовий, але я, чесно кажучи, подохїв. Нам усе пояснили: чотирнадцяти, вісімнадцяти, дівчина, пох*й – просто наповал. Ідемо в зачистку”, – розповів своїй дружині російський військовий, якого відправили в Україну у грудні 2022 року.

Його дружина зовсім не дивується новині про звірячі вбивства, скоєні чоловіком, і навпаки, виправдовує дії окупантів.

“Ну що робити? Ти сам розумієш.. Пам’ятаєш, ми коли були вдома, дивилися новини, з тобою говорили на цю тему. Хто був мирний – усі виїхали”, – сказала вона.

В СБУ підкреслили, що українські захисники зі свого боку докладають максимум зусиль, щоб окупанти “поїхали додому якомога швидше і виключно в чорних пакетах”, а сама служба робить все, щоб притягнути всіх російських воєнних злочинців до відповідальності.


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