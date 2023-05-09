Передумов для початку мирних переговорів щодо України немає – Генсек ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш сказав в інтерв’ю іспанській газеті El Pais, що не бачить негайної можливості досягнення припинення вогню у війні в Україні, оскільки обидві сторони переконані, що вони можуть перемогти.

“На даний момент я не бачу можливості досягнення негайного – ми не говоримо про майбутнє – і всеосяжного припинення вогню, мирних переговорів”, – сказав Гутерріш.

За його словами, розуміючи це, ООН зараз зосередилася на переговорах з Росією та Україною щодо конкретних питань для вирішення конкретних проблем.

Зокрема, першочерговим завданням зараз є продовження зернової угоди, термін дії якої спливає 18 травня, сказав Гутерріш.

Генсек ООН перебуває в Іспанії, де отримає присуджену йому європейську премію Карла V.