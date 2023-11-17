Пентагон закликає Конгрес якнайшвидше проголосувати за додаткову допомогу Україні

Міноборони США продовжує закликати Конгрес проголосувати за законопроєкт щодо додаткової підтримки Україні, “оскільки це екстрений терміновий запит, а не частина поточного бюджетного процесу”.

Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу для преси 16 листопада, яку цитує Голос Америки.

Вона наголосила, що з грошей, виділених для поставок зброї зі складів США для України, залишилося 4,9 мільярда доларів. Для поповнення власних запасів Сполучених Штатів є ще близько 1,1 мільярда доларів. Поповнення запасів зброї на складах США є частиною пакета допомоги Україні.

Сінгх нагадала, що пакети допомоги Україні “розгортаються послідовно”, утім наразі ситуація непевна з огляду на ситуацію із голосуванням у Конгресі. Протягом кількох наступних днів Пентагон оголосить плани щодо чергової зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”, що відбудеться цього місяця.

Крім того, Пентагон, запевнила речниця, продовжує розмову з союзниками та партнерами.

“Ми не єдина країна тут, яка робить свій внесок у потреби України, як ви знаєте, контактна група з питань України складається з понад 50 країн. Водночас президент дуже чітко дав зрозуміти, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно”, — додала Сінгх.