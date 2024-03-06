Партизани виявили причал, де окупанти ремонтують судна

Агенти партизанського руху “Атеш” виявили причал, де окупанти ремонтують судна.

Про це повідомляється у telegram-каналі руху спротиву “Атеш”.

“Нашим агентам вдалося виявити судноремонтну верф, на якій за попередньою інформацією, проводиться ремонт суден і виготовлення деталей для решток флоту російської армії. На об’єкті присутня охорона та відеонагляд. Також територію регулярно відвідують високопоставлені особи”, – зазначають партизани.

Також вони повідомили, що продовжують проводити розвідку, збирати дані та передавати їх Силам оборони України.