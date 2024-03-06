Суспільство

Партизани виявили причал, де окупанти ремонтують судна

6 Березня 2024 16:29
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партизани
Місце розміщення причалу / Партизанський рух "Атеш"

Агенти партизанського руху “Атеш” виявили причал, де окупанти ремонтують судна.

Про це повідомляється у telegram-каналі руху спротиву “Атеш”.

“Нашим агентам вдалося виявити судноремонтну верф, на якій за попередньою інформацією, проводиться ремонт суден і виготовлення деталей для решток флоту російської армії. На об’єкті присутня охорона та відеонагляд. Також територію регулярно відвідують високопоставлені особи”, – зазначають партизани. 

Також вони повідомили, що продовжують проводити розвідку, збирати дані та передавати їх Силам оборони України.


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