Політика

Парламентська Асамблея НАТО закликала дозволити Україні бити західною зброєю по РФ

27 Травня 2024 14:43
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Парламентська Асамблея НАТО закликала уряди своїх країн дозволити Україні наносити удари західною зброєю по території Росії.

Про це повідомив народний депутат і очільник постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

“Йдеться про зняття певних обмежень на ураження легітимних цілей вглибині Росії. Це рішення нам вдалося проштовхнути в останній момент, оскільки у початковій версії декларації цього пункту не було”, – повідомив Чернєв.

За його словами, однією з визначальних стала підтримка цієї ініціативи з боку американської делегації на чолі з Майком Тернером та Джеральдом Коннолі.

“Спільними зусиллями ми це зробили. Тепер парламентарі матимуть юридичні підстави для того, щоб ще більше тиснути на свої уряди з тим, щоб рішення ПА НАТО були втілені у життя”, — пояснив нардеп.


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