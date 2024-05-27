Парламентська Асамблея НАТО закликала дозволити Україні бити західною зброєю по РФ

Парламентська Асамблея НАТО закликала уряди своїх країн дозволити Україні наносити удари західною зброєю по території Росії.

Про це повідомив народний депутат і очільник постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

“Йдеться про зняття певних обмежень на ураження легітимних цілей вглибині Росії. Це рішення нам вдалося проштовхнути в останній момент, оскільки у початковій версії декларації цього пункту не було”, – повідомив Чернєв.

За його словами, однією з визначальних стала підтримка цієї ініціативи з боку американської делегації на чолі з Майком Тернером та Джеральдом Коннолі.

“Спільними зусиллями ми це зробили. Тепер парламентарі матимуть юридичні підстави для того, щоб ще більше тиснути на свої уряди з тим, щоб рішення ПА НАТО були втілені у життя”, — пояснив нардеп.