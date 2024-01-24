Політика

Парламент Туреччини схвалив вступ Швеції до НАТО

24 Січня 2024 07:40
читать на русском →
туреччина, нато, швеція

Турецький парламент після кількох місяців обговорень проголосував за ратифікацію заявки про вступ Швеції до НАТО. Угорщина залишилася єдиною країною, яка поки що не схвалила вступ скандинавської країни в Альянс.

Про це пише Bloomberg.

З 346 голосів 287 були за членство Швеції в НАТО, а 35 — проти, решта утрималися. Тепер документ має підписати президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Коли це станеться, поки невідомо.

Рішення турецького парламенту наближає Швецію до своєї мети — стати 32 членом Організації Північноатлантичного договору через рік і вісім місяців після подання заявки, яка ознаменувала поворот у її оборонній політиці.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Січня 2024 06:59

Наслідки вечірнього удару РФ по Харкову 23 січня
24 Січня 2024 07:52

Сили оборони відбили 16 атак противника на Авдіївському напрямку, – Генштаб
24 Січня 2024 07:28

РНБО ухвалила рішення після скарг щодо тиску на бізнес — Зеленський
24 Січня 2024 07:17

У ГУР розкрили деталі операції зі знищення трьох ТУ-22 у тилу РФ
24 Січня 2024 07:05

Німеччина вперше передасть Україні військові гелікоптери
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
усі думки