Парламент Туреччини схвалив вступ Швеції до НАТО

Турецький парламент після кількох місяців обговорень проголосував за ратифікацію заявки про вступ Швеції до НАТО. Угорщина залишилася єдиною країною, яка поки що не схвалила вступ скандинавської країни в Альянс.

Про це пише Bloomberg.

З 346 голосів 287 були за членство Швеції в НАТО, а 35 — проти, решта утрималися. Тепер документ має підписати президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Коли це станеться, поки невідомо.

Рішення турецького парламенту наближає Швецію до своєї мети — стати 32 членом Організації Північноатлантичного договору через рік і вісім місяців після подання заявки, яка ознаменувала поворот у її оборонній політиці.