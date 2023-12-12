Політика

Палата представників США планує голосування за розслідування щодо імпічменту Байдена — Reuters

12 Грудня 2023 07:34
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сша, байден

У середу, 13 грудня, Палата представників США планує винести на голосування питання про початок офіційного розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяви неназваного конгресмена-республіканця, який стверджує, що спікер Палати представників Майк Джонсон поділився таким рішенням на закритому засіданні.

Голосування з цього питання заплановано на день, коли члени Палати представників збиралися на канікули тривалістю понад три тижні.

Республіканці Палати представників висувають звинувачення президенту і його сім’ї в незаконному збагаченні завдяки політичним рішенням, які, на їхню думку, Байден ухвалював у період свого віцепрезидентства у 2009−2017 роках, коли він обіймав цю посаду за часів президента Барака Обами.

Крім того, республіканці стверджують, що Міністерство юстиції США втручалося в розслідування справи Хантера Байдена. Однак вони досі не надали переконливих доказів, що пов’язують дії Джо Байдена на посаді віцепрезидента з діловою активністю його сина.

Республіканці очікують, що в разі підтримки розслідування завершиться протягом наступних двох місяців, і проєкти статей про імпічмент підготує Палата представників не раніше весни 2024 року.


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